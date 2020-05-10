Во вторник лучше оставаться дома, но не из-за коронавируса, а из-за погоды

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10 мая 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фото: pixabay.com

Погода во вторник, 12 мая, удивит жителей Москвы и Московской области резкими перепадами. Терапевт Лариса Алексеева посоветовала по возможности оставаться дома в этот день.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что утром во вторник температура воздуха прогреется до +26, а затем начнется резкое снижение. Уже на следующий день термометры покажут 9-14 градусов тепла, а затем температура зафиксируется на 4-5 градусов ниже нормы.

«В маске, перчатках человек вспотеет, лучше соблюдать режим самоизоляции. Если вы здоровы, обливайтесь водой, опрыскивайте себя из пульверизатора. Просто лезть под холодную воду нельзя, поскольку это опасно из-за высокой вирусной нагрузки», - сказала врач и отметила, что самоизоляция поможет спастись от перепадов температуры. Она добавила, что дома не нужно беспокоиться из-за изменения погоды, поскольку у каждого в квартире сформирован привычный микроклимат.