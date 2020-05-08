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В ВОЗ рассказали, как курение влияет на течение COVID-19

, 19:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В ВОЗ рассказали, как курение влияет на течение COVID-19
знак "не курить", pixabay.com
Глава подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове рассказала на брифинге в Женеве, какое влияние курение оказывает на течение коронавируса у пациентов.
 
Мария Ван Керкхове подчеркнула, что о вреде табака знают все – ежегодно миллионы людей погибают из-за курения.
 
По ее словам, ученые недавно установили, что данная вредная привычка нередко приводит к развитию тяжелой формы коронавируса нового типа, риску подключения к аппарату искусственной вентиляции легких и даже смерти. 
 
Ранее эксперты из Франции предположили, что курильщики меньше подвержены заражению COVID-19, однако многие члены научного сообщества с ними не согласились.
ЕТ

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