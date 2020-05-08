В ВОЗ рассказали, как курение влияет на течение COVID-19

Глава подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове рассказала на брифинге в Женеве, какое влияние курение оказывает на течение коронавируса у пациентов.

Мария Ван Керкхове подчеркнула, что о вреде табака знают все – ежегодно миллионы людей погибают из-за курения.

По ее словам, ученые недавно установили, что данная вредная привычка нередко приводит к развитию тяжелой формы коронавируса нового типа, риску подключения к аппарату искусственной вентиляции легких и даже смерти.