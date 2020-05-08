Ученые предположили, почему некоторые здоровые молодые люди тяжело переносят коронавирус

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8 мая 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Исследователи пришли к выводу, что степень тяжести коронавируса может зависеть от генетических мутаций у человека. Врачи подчеркивают, что «тяжелые» пациенты встречаются и среди молодых людей, которые не попадают в группу риска.

«Тот, кто мог бы пробежать марафон в октябре 2019 года, а в апреле 2020 года находится в реанимации, интубации и вентиляции», - рассказал один из ученых Жан-Лоран Казанова.

Врачи предполагают, что причиной является набор специфических мутаций у некоторых заболевших. Отмечается, что генетические изменения могут никак не проявлять себя вплоть до заражения коронавирусом.