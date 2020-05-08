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Академик РАН рассказал, сколько бессимптомных больных с коронавирусом может быть в РФ

, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Академик РАН рассказал, сколько бессимптомных больных с коронавирусом может быть в РФ
вирус, фото: pixabay.com

Директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Армаис Камалов отметил, что бессимптомное течение коронавируса может быть более чем у 50% заболевших граждан. Их точное количество можно будет определить только после тестирования каждого жителя РФ.

Профессор  добавил, что  иммунная система человека может быть достаточно сильной, чтобы сразу воспринять попадание вируса в организм как опасность и начать выстраивать против него защиту. Поэтому, те симптомы, которые мы видим у других пациентов, отсутствуют. Армаис Альбертович уверен в необходимости  соблюдать карантинные меры для минимизации передачи инфекции.

«Вирус расшифровывается и учёными, и врачами прямо «с колёс». Мы только начинаем его понимать и чувствовать», - уверен медик.

Ранее сообщалось: депутат Мосгордумы Олег Артемьев считает, что на коронавирус необходимо проверить всех без исключения, «чтобы понять масштаб бедствия».

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