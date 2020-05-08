Александр Мясников назвал фейком популярный в соцсети ролик, как врач советует с помощью маски и спиртного лечить коронавирус

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8 мая 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

водка, фото: pixabay.com

Доктор Александр Мясников, представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, разоблачил представляющегося итальянским врачом мужчину. Этот якобы врач из Италии рассказал, как можно вылечить коронавирус с помощью медицинской маски и водки.

Этот ролик популярен сейчас в соцсети. Мужчина рассказал, что маску можно сделать из марли, сложив в несколько слоев, пропитать ее водкой и дышать. Шарлатан поделился, что он и его знакомые этим простым способом быстро вылечили коронавирус, буквально за один день.

Врач и ведущий телепрограммы о здоровье Мясников назвал этот совет фейком. По мнению Мясникова, это итальянцы могли повестись. "Но мы-то с вами прекрасно понимаем, что дышать водкой абсолютно бессмысленно. А тем более лечить коронавирус", - подчеркнул теледоктор.