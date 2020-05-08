Известный учёный-вирусолог объяснил, почему во время распространения коронавируса важно носить головные уборы

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8 мая 2020, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 5 канал

головные уборы, Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Анатолий Альтштейн, известный российский вирусолог, объяснил, почему в период распространения коронавирусной инфекции людям важно на улице носить головные уборы. Доктор Альтштейн рассказал, что на улице опасный вирус может попадать на волосы и держаться на них несколько суток.

По словам ученого, вирус может держаться не волосах "сутки, двое, трое". Поэтому рекомендуется на улице носить головные уборы.

Анатолий Альтштейн - доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ, член редколлегии журнала "Молекулярная генетика, микробиология и вирусология", член Нью-Йоркской академии наук.

Главной причиной вспышки смертельно опасного коронавируса COVID-19 на Земле стали путешествия. К соответствующему выводу в ходе своих исследований пришли ученые из Бразилии.