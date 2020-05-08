Заразившийся коронавирусоум российский врач объяснил важность «сгладить» пик распространения COVID

Аргументы Недели → Здоровье 13+

8 мая 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ]

Больница, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Врач из Владивостока Артём Малюнов призвал россиян соблюдать самоизоляцию сейчас в период распространения коронавирусной инфекции COVID. Доктор Малюнов объяснил, что пик заболеваемости коронавирусом необходимо «сгладить» с помощью самоизоляции, чтобы была возможность обеспечить нуждающихся больных пациентов местами в стационарах.

Артём Малюнов - врач-онколог поликлиники №6, был заражен коронавирусом и вылечился. По его словам, все пациенты с кронавирусом, особенно находящиеся в тяжелом состоянии, с пневмонией и тяжелыми сопутствующими заболеваниями, обострившимися на фоне инфекции, должны лечиться в стационаре. «А для того, чтобы всех больных обеспечить местами в больницах, необходимо пик заболеваемости несколько разгладить, людям нужно побыть на самоизоляции», - пояснил он.

Он оценил решение продлить самоизоляцию правильным.

Малюнов заразился коронавирусом на работе при контакте с больным. Главными симптомами у него были кашель и слабость и выявили пневномию. Врач лечился в больнице, чувствовал себя не очень хорошо, хотя заблевание протекало легко. Выписали его после двух отрицательных тестов.

По словам Малюнова, теперь он защищен от инфекции больше, чем другие люди.

Доктор намерен теперь после полного восстановления сдавать плазму.

Режим самоизоляции продлен в Москве до 31 мая.