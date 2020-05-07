Ученые прогнозируют массовую гибель от туберкулеза из-за пандемии коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

7 мая 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Guardian

фото: pixels.com

Исследователи партнерства «Остановите туберкулез» (Stop TB Partnership) вместе с Имперским колледжем Лондона и Университетом Джонса Хопкинса заявили, что около 1,5 миллиона человек может погибнуть от туберкулеза из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса в мире.

Эксперты провели анализ статистических данных и выявили, что с 2020 по 2025 год у 6,3 млн чел. может развиться туберкулез, а 1,4 млн чел. погибнут. Они отметили, что подобная ситуация происходила 5-8 лет назад.

«Мы откатимся к цифрам 2013 года по смертности, люди уже массово умирают», - пояснила исполнительный директор Stop TB Partnership Лючица Дициу.

Дициу выразила сожаление, что ученые не могут ничего исправить. По ее словам, за 100 лет против туберкулеза разработано только две-три вакцины, а против коронавирусной инфекции - более сотни вакцин, хотя прошло только 120 дней с начала пандемии. Кроме того, она напомнила, что против ВИЧ и малярии тоже не изобретено действующего препарата.

Ежегодно от туберкулеза гибнет более 1,5 млн чел. – больше, чем от любого другого инфекционного заболевания, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что создана первая в мире вакцина против COVID-19.