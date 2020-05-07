Как эпидемиологическая ситуация поменяется к лету, рассказал вирусолог

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7 мая 2020, 07:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

Фото: pixabay.com

Многие предполагают, что летом ситуация с распространением коронавирусной инфекцией изменится, и болезнь пойдет на спад. Врач Анатолий Альтштейн объяснил, почему ставка делается именно на теплое время года.

Эксперт подчеркнул, что дело не в якобы негативном воздействии солнечного света и тепла на COVID-19. Он рассказал, что летом у людей улучшается иммунитет. Он предположил, что это может повлиять на эпидемиологическую ситуацию.

«У людей лучше иммунитет летом, люди дальше могут отходить друг от друга, нет такой сосредоточенности в помещениях, как это зимой. Мы рассчитываем на то, что летом эпидемия будет снижена», - считает Альтштейн.