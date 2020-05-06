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Ученые назвали причину высокой заразности нового коронавируса

, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые назвали причину высокой заразности нового коронавируса
фото: pixabay.com

Американские ученые провели исследование и обнаружили в структуре нового коронавируса особенности, которые объясняют его быструю передачу между людьми. Соответствующий материал опубликован в журнале Journal of Molecular Biology.

Эксперты сравнили коронавирус SARS-CoV-2 с другими существующими в природе вирусами и выявили, что новая инфекция по скорости своего распространения похожа на доброкачественный HCoV-HKU1. Отмечается, что он относительно безвредный, но очень заразный: «Именно сочетание свойств этих двух вирусов делает SARS-CoV-2 таким опасным».

Кроме того, спайковый белок нового коронавируса имеет особую петлю, сложенную последовательностью из четырех аминокислот. Она не встречается в других известных человечеству коронавирусах. Такая характеристика позволяет вирусу крепче держаться (в 10 раз плотнее) на поверхности клетки, что обеспечивает его гарантированное проникновение. Помимо этого, SARS-CoV-2 активируется ферментом под названием фурин, присутствующим в различных органах человека, что позволяет ему поржать любые части организма.

«У SARS-CoV-2 странное сочетание обоих свойств — летальности и контагиозности … Мы предполагаем, что структурная петля очень важна для передачи вируса или его стабильности, или для того и другого», - пояснили авторы. 

К вирусу могут быть восприимчивы также приматы, кошки, хорьки и норки. 

Ранее вирусолог сообщил, что коронавирусом нового типа можно заразиться дома и назвал средства защиты. 

БА

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