Нарколог Минздрава предупредил, что курение во время пандемии может стать смертельно опасным

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5 мая 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Курение в условиях пандемии коронавирусной инфекции может оказаться смертельно опасным, предупредил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

«Употребление табачной продукции любыми способами опасно! А в ситуации пандемии вируса COVID-19 смертельно! А разговоры о том, что курильщики легче переносят COVID-19 не имеют оснований», - заявил Брюн.

Врач добавил, что сведения о том, будто бы курильщики легче справляются с коронавирусом, могли быть «вбросами», которые организовали заинтересованные в этом стороны.

Ранее в ВОЗ допустили, что COVID-19 мог покинуть пределы Китая еще в декабре.