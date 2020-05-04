Психотерапевт перечислила симптомы «карантинной депрессии»

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4 мая 2020, 20:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Долгая самоизоляция может стать причиной развития клинической депрессии, предупреждает психотерапевт Айна Громова. Она объяснила, как распознать первые признаки этого состояния.

«Первое, на что надо обратить внимание, – это повышенная раздражительность... Если раньше человек проходил мимо телевизора с громким звуком и чувствовал себя спокойно, то сейчас громкие звуки у него вызывают резкую бурю», - предупредила врач.

Она рассказала, что если по утрам человек чувствует, будто его «переехал грузовик», пропало желание строить планы и радоваться, отсутствует аппетит, то стоит обратить на это пристальное внимание. Громова посоветовала найти время для себя – без взаимодействия с родственниками и «неотложных» дел, передаёт Радио Sputnik. «Так вот, время надо находить всегда, не дожидаясь момента, когда станет плохо», - резюмировала психотерапевт.