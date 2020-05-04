Эпидемиолог рассказал, как коронавирус «выбирает» своих «жертв»

Аргументы Недели → Здоровье 13+

4 мая 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

фото: pixels.com

Академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико назвал критерии, по которым COVID-19 «выбирает» своих «жертв».

«С одной стороны, количеством попавшего в организм возбудителя (инфицирующая доза), а с другой - индивидуальными особенностями организма, способностью его противостоять инфекции. А здесь немаловажное значение имеют генетика (генетически детерминированный иммунный ответ), наличие хронических сопутствующих заболеваний и своевременность обращения за медицинской помощью», - пояснил он.

Брико отметил, что риск летального исхода пациентов младше 40 лет - 0,2%, старше 60 лет - 3,6% и старше 80 - почти 15%. По его словам, статистика смертей показала, что люди поздно обращаются за медицинской помощью, иногда «на стадии тяжелой пневмонии, когда легкие перестают выполнять свои функции насыщения организма кислородом». Он добавил, что патологии сердечно-сосудистой, легочной, эндокринной систем можно встретить в любом возрасте.

Ранее Николай Брико назвал условия, которые будут указывать на «конец пандемии».