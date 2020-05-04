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В России сократили оказание пациентам плановой медпомощи

, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

В России сократили оказание пациентам плановой медпомощи
фото: pixabay.com

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что медицинские работники временно приостановили оказание пациентам не срочной плановой помощи. Об этом глава ведомства рассказал в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

«Говорить о том, что все сохранилось так, как прежде, ну, конечно, нельзя. Потому что - раз мы уже перепрофилировали определенную часть коек, понятно, что мы от определенного вида помощи отказались», - пояснил он. 

Мурашко отметил, что медучреждения отказываются от предоставления той плановой помощи, которую возможно перенести на более поздний срок. По его словам, число заболевших с пневмонией значительно увеличилось по сравнению с мартом и апрелем. Кроме того, в больницах много пациентов с воспалением лёгких, добавил он.

«В медицинских организациях может находиться … до 40 тысяч сегодня пациентов, у которых идет дифференциальная диагностика, с ковидной пневмонией, с пневмонией другой этиологии», - заключил министр.

Ранее в Минздраве оценили появление второй волны заражения COVID-19 и назвали сроки снижения заболеваемости.

БА

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