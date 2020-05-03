Ученые разработали средство против «неизлечимого» рака

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3 мая 2020, 19:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Science Advances

фото: pixabay.com

Ученые Научно-исследовательского института Гарварда и Гарвардской школы инженерных и прикладных наук имени Джона Полсона нашли способ лечения сложнейших форм онкологического заболевания. Отмечается, что рак обладает устойчивостью к иммунной системе человека.

Специалисты создали частицу, которая получила название «рюкзак». В исследовании говорится, что она связывается с поверхностью макрофагов и регулирует их фенотип, удерживая в состоянии борьбы со злокачественными клетками. Кроме того, «рюкзаки» не поглощаются клетками в течение нескольких дней и непрерывно выделяют цитокины - сигнальные молекулы, активирующие противоопухолевое действие макрофагов. В ркзультате макрофаги уничтожают потенциальные угрозы для организма: вирусы, бактерии и раковые клетки.