Врач Александр Мясников назвал вирус, который ежегодно уносит жизни миллиона человек

Аргументы Недели → Здоровье 13+

2 мая 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

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Главный врач одной из московский больниц и телеведущий Александр Мясников назвал вирус, который передался от животных к человеку и который в короткий срок, за несколько месяцев, унес жизни 65 миллионов человек. По данным теледоктора, от этого вируса ежегодно умирает миллион человек.

Мясников пояснил, что речь идет о "вирусе иммунододефицита человека (ВИЧ)". "35 миллионов жертв за продолжающуюся эпидемию. В год заражается 1,7 млн человек. На данный момент 37 млн заражённых. Каждый год от этого вируса умирает около 1 млн человек", - привел статистику доктор Мясников в своем Telegram-канале.

По словам теледоктора, "инфекционные болезни уносили множество жизней и, к сожалению, еще будут уносить много миллионов жизней". "Но жизнь продолжается и будет продолжаться!", - успокоил Мясников.

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