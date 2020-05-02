Главврач больницы из Воскресенска обратился к землякам: «Вирус не щадит никого: ни молодых, ни стариков»

Аргументы Недели → Общество 13+

2 мая 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: портал kolomna-spravka.ru

Юрий Райхман, фото из соцсети

В городе Воскресенске Московский области, по данным на 1 мая, подтвержден 201 случай заражения коронавирусной инфекцией. Зараженных лечат во Второй районной больнице Воскресенска. В эту больницу привозят и жителей Коломны, соседнего города. В Коломенском районе ситуация крайне тяжелая.

Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман перед майскими праздниками призвал людей соблюдать режим самоизоляции. Доктор Райхман призвал земляков о помощи, объяснив, что каждый день только в Воскресенском районе пневмонией заболевает от 20 до 40 человек. Он подчеркнул, что «вирус не щадит никого: ни молодых, ни стариков».

«Уважаемые земляки, то, что происходит сейчас, это очень страшно. Вы не видите, как выносят гробы из нашего морга. Вы не видите кошмар, который творится в реанимации и в инфекционных корпусах. Вы не понимаете всю степень того кошмара, в котором мы находимся».

По словам главврача, люди гуляют по улице толпами, стоят на автобусных остановках, катаются на машинах, распивают на улицах пиво. И это страшно. «Вы заходите в лифт по три-четыре человека без масок. У вас в руках нет дезинфицирующих препаратов для обработки рук. Поймите, что вы потенциальные - мне страшно об этом говорить - покойники», - сказал врач.

Юрий Райхман заявил, что сейчас медики делают все зависящее от них, из кожи лезут, забыли про сон и отдых. Врачи и медсестры также болеют. «Так помогите нам сейчас!!! Я прошу вас, помогите!!! Мы не справляемся!!!» - эмоционально объяснил врач.

Он подчеркнул, что Подмосковье полыхает и Воскресенский район тоже.

Юрий Райхман настойчиво призывает людей сидеть дома, особенно в праздничные и выходные дни.

Выступление врача из Воскресенска показало телевидение.