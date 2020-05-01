Специалисты предупредили аллергиков быть осторожнее в мае

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1 мая 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото:pixabey

Специалисты пояснили, что москвичам, которые страдают от сезонной аллергии, во время майских праздников нужно быть осторожнее, так как в этот период будет пик пыления березы и клена. Врачи отметили, что в Москве сразу два дерева-аллергена — береза и клен вступили в активную фазу цветения, характеризующуюся высокими концентрациями пыльцы в воздухе.

Большое число кленов растет в Измайлове, Сокольниках и Филевском парке, а также в парках Кузьминки-Люблино и Царицыно. Экологи посоветовали москвичам внимательно следить за самочувствием и следовать рекомендациям врачей.