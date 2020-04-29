Эпидемиолог назвал условия выхода на плато по коронавирусу в Москве

Аргументы Недели → Здоровье 13+

29 апреля 2020, 13:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixels.com

Доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев объяснил, когда можно будет говорить о выходе на плато заболеваемости коронавирусом нового типа в Москве.

«Позавчера было меньше, вчера - больше, сегодня опять меньше. Это все пока игра вверх-вниз. Не надо цепляться за один-два, даже три дня … Нужно смотреть на хотя бы одну неделю, чтобы стабильно подержалось. Иначе все прогнозы курам на смех. Пока мы не можем даже о пике говорить», - пояснил он.

Зуев напомнил, что уже был период, когда все были уверены в победе, а потом нас ожидал резкий подъем вверх.

Ранее сообщалось, что в столице зафиксирован самый низкий показатель заражения инфекцией COVID-19 за последние шесть дней.