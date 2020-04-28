Врач-кардиолог предупредил об опасных последствиях пандемии COVID-19

Директор Клиники госпитальной терапии имени А.А. Остроумова Сеченовского университета, врач-кардиолог Юрий Беленков во вторник предупредил об опасных последствиях пандемии коронавирусной инфекции.
Эксперт отметил, что последствия пандемии могут иметь отложенный эффект. По словам Беленкова, из-за стрессов, связанных с распространением COVID-19, может серьезно вырасти статистика сердечно-сосудистых заболеваний, передает Радио Sputnik.
Кардиолог также обратил внимание на существенное снижение двигательной активности, неправильное питание и нагрузку на нервную систему в связи с недостатком общения из-за длительного карантина. Эти факторы способны привести к всплеску среди граждан гипертонических кризов и учащения случаев развития ишемической болезни сердца.
Ранее специалисты призвали людей регулярно делать зарядку, правильно питаться и как можно чаще беседовать по телефону с родными и друзьями.