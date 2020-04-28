Самоизоляция растянет пандемию коронавируса во времени. Переболеем все, но не сразу

Аргументы Недели → Здоровье 13+

28 апреля 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

Россия, как правопреемница СССР, имеет колоссальный опыт борьбы с инфекционными заболеваниями. Новый коронавирус пока еще является малоизученным микроорганизмом, и нынешняя пандемия является предметом активного изучения и обмена опытом лечения пациентов с COVID-19 между специалистами во всем мире. Однако сложность нынешней ситуации заключается в изменившихся условиях.



По словам члена-корреспондента РАН, доктора медицинских наук, Главного внештатного специалиста Минздрава России по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Романа Козлова, наш мир становится суперурбанизированным, технологичным и высокоспециализированным. Именно это и определяет особенности эпидемического распространения COVID-19. Мегаполисы превратились в крупные эпидемические очаги. С другой стороны, высокий уровень технологичности позволял нам в последние годы повышать эффективность применяющихся методов лечения, активная реализация программ вакцинации позволили нам значительно снизить число инфекционных заболеваний. Но нынешняя ситуация связана с существенным увеличением числа случаев заболевания. Причем в объемах, существенно превышающих возможности наших стационаров. При этом надо помнить, что число других заболеваний не стало меньше. Как следствие, система здравоохранения вынуждена работать в режиме многократной перегрузки, что и является основной проблемой. В этой связи проведение мероприятий по самоизоляции позволит нам снизить пиковые нагрузки на систему здравоохранения ценой растягивания пандемии во времени.



Специалист предупреждает, что ожидать суперпрорывов в ближайшее время очевидно не стоит, хотя бы исходя из тех позиций, что продвижение новых антимикробных препаратов на медицинский рынок сопряжено с большим количеством исследований и накоплением доказательных данных по их безопасности и эффективности. В этой связи больший упор, очевидно, будет делаться на известные препараты, применяющиеся для лечения различных инфекций, которые обладают активностью в отношении нового коронавируса.



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