В Ульяновской области скончался четвертый житель с коронавирусом

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27 апреля 2020, 09:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Известно: пациент с коронавирусом скончался в Ульяновской области, у него были хронические заболевания и ожирение. Сообщается, что это четвертый случай смерти человека с COVID-19 в регионе.

Третьего апреля у жителя появились симптомы ОРВИ, медиками было назначено лечение, проведен тест на коронавирус нового типа, который показал положительный результат. Позже самочувствие больного ухудшилось, несмотря на усилия медиков, спасти жизнь пациента не удалось. По факту смерти был проведен повторный анализ, также подтвердивший наличие заболевания.

Сейчас все, кто контактировал с мужчиной, установлены, находятся под наблюдением врачей.

Всего в области подтвержден 331 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 15 человек выздоровели.

Ранее специалисты Роскачества объяснили, по какой причине лимон, чеснок, имбирь, эфирные масла, сборы трав и прочие профилактические средства не могут обеспечить какую-либо существенную защиту от COVID-19.