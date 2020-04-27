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В Роскачестве объяснили, почему имбирь и чеснок не спасут от COVID-19

, 08:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Роскачестве объяснили, почему имбирь и чеснок не спасут от COVID-19
мед, лимон, pixabay.com
Специалисты Роскачества объяснили, по какой причине лимон, чеснок, имбирь, эфирные масла, сборы трав и прочие профилактические средства не могут обеспечить какую-либо существенную защиту от COVID-19.
 
Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева уточнила, что проверенным лечебным действием могут обладать только лекарственные средства, на маркировке которых должна быть указана фармакопейная статья. Остальные "препараты" не считаются в полной мере эффективными.
 
Подчеркивается, что эфирные масла многим людям противопоказаны, так как они нередко вызывают затрудненное дыхание и сыпь и могут ухудшить состояние человека. Эксперименты с ними рекомендуется проводить только после совета с врачом.
 
Что касается меда, чеснока, имбиря и других продуктов, которые, как считается, могут помочь в борьбе с коронавирусом, то они действительно влияют на состояние общего иммунитета, однако предупредить заражение вирусом не способны. Это можно сделать лишь двумя способами: соблюдать дистанцию и избегать контактов с другими людьми или же сделать прививку.
ЕТ

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