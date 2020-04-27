В Роскачестве объяснили, почему имбирь и чеснок не спасут от COVID-19

Специалисты Роскачества объяснили, по какой причине лимон, чеснок, имбирь, эфирные масла, сборы трав и прочие профилактические средства не могут обеспечить какую-либо существенную защиту от COVID-19.

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева уточнила, что проверенным лечебным действием могут обладать только лекарственные средства, на маркировке которых должна быть указана фармакопейная статья. Остальные "препараты" не считаются в полной мере эффективными.