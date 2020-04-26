Токсиколог рассказал, какими напитками нельзя «лечить» похмелье

Аргументы Недели → Здоровье 13+

26 апреля 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Токсиколог Алексей Водовозов заверил, что здоровому человеку при похмелье не нужно искать чудесную «таблетку», которая поможет избавиться от неприятных ощущений. Организм всё сделает сам - ему только нужно немного помочь.

Специалист посоветовал пить при похмелье больше жидкости и ни в коем случае не «похмеляться» алкоголем. «Дело в том, что народная традиция похмеляться — это традиция из похмелья больных людей, которые зависимы от алкоголя. Когда у таких людей падает в крови уровень наркотика, которым для них является этанол, у них начинается этаноловая ломка», - объяснил Водовозов. При этом здоровому человеку от такого метода станет только хуже, передаёт Радио Sputnik. Также не рекомендуется при алкогольном отравлении пить напитки с кофеином.