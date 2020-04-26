Доктор Комаровский рассказал, какая «доза» коронавируса нужна для заражения

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26 апреля 2020, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Доктор Комаровский рассказал, какая «доза» коронавирусной инфекции может привести к заражению. По словам врача, чтобы заболеть, нужно получить определенное количество вируса на слизистые оболочки дыхательных путей или конъюнктиву глаза.

Комаровский отметил, что «инфицирующая доза» для каждого индивидуальна, и зависит от способа заражения, наличия у организма опыта к сопротивлению и свойств коронавируса.

Повстречаться с одной такой "инфицирующей дозой" - это очень даже неплохой вариант: есть огромные шансы на легкую или даже бессимптомную форму болезни. Встретить сразу 10 "инфицирующих доз" - это уже реальный риск для жизни», - заявил врач.