Профессор медицины возмущена пропускным режимом

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24 апреля 2020, 20:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Царьград

pixabay.com, пожилая женщина

Завкафедрой эндокринологии и холистической медицины РУДН, профессор Светлана Калиниченко считает, что ситуация, которая сложилась в связи с пандемией коронавируса, кому-то очень выгодна и интересна.

Профессор говорит, что всё, что в настоящий момент происходит - за гранью здравого смысла. Она убеждена, что люди могут ехать туда, куда хотят, и свежий воздух намного полезнее сидения в квартире.

"Нельзя победить вирусы. Сегодня это коронавирус, covid-19, через полгода это будет covid-20, ещё через год это будет covid-21. И что, мы так будем всю жизнь сидеть на изоляции? Похоже, кому-то это уже нужно, выгодно и интересно", - считает Калиниченко.

Светлана Калиниченко также заметила, что если бы ее ребенок получал среднее образование, она никогда не позволила бы, чтобы он сидел в душной квартире за пыльным компьютером, получая дистанционное образование.

Она напомнила, как лечили туберкулез до 1945 года - на свежем воздухе и солнце. "Поэтому пусть они едут, куда хотят, на дачи. Пользы от этого будет больше, поверьте, и госпитализаций будет меньше. А то, что сегодня происходит с госпитализациями, тоже всё известно", - сказала эксперт. Калиниченко рассказала, что ее знакомые, пожилые супруги были вынуждены отдать 56 тысяч за частную скорую и миллион за госпитализацию, потому что государственной они не дождались.

По мнению профессора медицины, они "заболели ОРВИ без коронавируса, потому что они четыре недели взаперти".

Врач-психотерапевт Вадим Хайкин объяснил, почему с каждым днем режим самоизоляции доставляет людям всё больше неудобств и приводит к постоянно нарастающему негативу как в жизни, так и в Сети.