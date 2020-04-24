В Самарской области 26 человек выздоровели после заболевания коронавирусом

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24 апреля 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Самарской области общее количество пациентов, вылечившихся от коронавируса нового типа, выросло до 26 человек. Об этом сообщил 24 апреля региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в области медики выписали из больниц четырех жителей с коронавирусной инфекцией. Один из них - мужчина,который поступил в медицинское учреждение с пневмонией, болезнь протекала в тяжелой форме. Также выздоровела женщина, вернувшаяся из Турции. Еще в числе излечившихся двое жителей из числа контактных с человеком, прибывшим из Москвы.

Всего в регионе подтверждено 185 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции.