Денис Проценко назвал число больных с COVID-19 в реанимации и на ИВЛ

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24 апреля 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixels.com

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о количестве больных, в том числе с пневмонией и коронавирусом нового типа. По его словам, под пристальным контролем медиков находятся более 600 пациентов.

“Состоит на лечении 604 пациента. Из них: с диагнозом пневмония - 603 (100%), COVID подтверждённых 408 (68%), на кислороде вне отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) - 101 (17%), в ОРИТ 56 (9%) (на ИВЛ 28 - 4,5% от общего числа пациентов или 48% от числа больных ОРИТ)”, - пояснил он.

Проценко отметил, что за последние сутки в больницу поступило 75 человек, а выписались - 73. При этом в реанимации находится один человек от 18 до 40 лет, 27 - от 41 до 60 лет и 28 - старше 60 лет.



Всего в России выявлено 68 622 заболевших, из них 5568 - выздоровели, 615 - умерли.