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В Мурманской области скончался четвертый житель с коронавирусом

, 10:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Мурманской области скончался четвертый житель с коронавирусом
pixabay.com

В Мурманской области скончался пациент с коронавирусом из Апатитов. Известно, что мужчина стал четвертым человеком, который умер в регионе из-за COVID-19.

Жителю было 64 года. Сообщается: вечером 15 апреля у пенсионера был подтвержден положительный результат на коронавирусную инфекцию, после чего его доставили в Апатитско-Кировскую ЦГБ в отделение реанимации. С момента госпитализации больной находился на искусственной вентиляции легких.  Мужчина также страдал сопутствующими хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Всего в области на утро пятницы зафиксировано 663 случая заражения коронавирусом нового типа.

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