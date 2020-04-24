В Мурманской области скончался четвертый житель с коронавирусом

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24 апреля 2020, 10:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Мурманской области скончался пациент с коронавирусом из Апатитов. Известно, что мужчина стал четвертым человеком, который умер в регионе из-за COVID-19.

Жителю было 64 года. Сообщается: вечером 15 апреля у пенсионера был подтвержден положительный результат на коронавирусную инфекцию, после чего его доставили в Апатитско-Кировскую ЦГБ в отделение реанимации. С момента госпитализации больной находился на искусственной вентиляции легких. Мужчина также страдал сопутствующими хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Всего в области на утро пятницы зафиксировано 663 случая заражения коронавирусом нового типа.

Ранее ученые Принстонского университета назвали главные поведенческие ошибки, которые затрудняют борьбу с коронавирусом.