Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

В Омске двое пожилых пациентов с COVID-19 находятся на искусственной вентиляции лёгких

, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Омске двое пожилых пациентов с COVID-19 находятся на искусственной вентиляции лёгких
pixabay.com

Сообщается: в Омске двое пожилых пациентов с коронавирусной инфекцией находятся на искусственной вентиляции лёгких. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Омской области.

Известно, что жителям - 91 год и 79 лет.  Сейчас врачи плотно работают с окружением заболевших. Проведено 25 419 тестов на коронавирус, за последние сутки — 1 516.

Всего в регионе зафиксировано 53 случая заболевания COVID-19, от инфекции уже вылечились 19 омичей. 

Ранее заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского медицинского университета Сергей Авдеев допустил, что при выявлении коронвируса нового типа по результатам тестов возможна погрешность.

ЕЧ

Здоровье

Эпидемиолог дал прогноз завершения пандемии коронавируса

Эпидемиолог дал прогноз завершения пандемии коронавируса

Руководитель отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, подразделения Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко назвал сроки окончания пандемии коронавируса нового типа на территории России.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью