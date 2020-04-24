В Омске двое пожилых пациентов с COVID-19 находятся на искусственной вентиляции лёгких

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24 апреля 2020, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Сообщается: в Омске двое пожилых пациентов с коронавирусной инфекцией находятся на искусственной вентиляции лёгких. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Омской области.

Известно, что жителям - 91 год и 79 лет. Сейчас врачи плотно работают с окружением заболевших. Проведено 25 419 тестов на коронавирус, за последние сутки — 1 516.

Всего в регионе зафиксировано 53 случая заболевания COVID-19, от инфекции уже вылечились 19 омичей.

Ранее заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского медицинского университета Сергей Авдеев допустил, что при выявлении коронвируса нового типа по результатам тестов возможна погрешность.