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Врачи считают, что коронавирус может повышать вероятность внезапного инсульта

, 16:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Врачи считают, что коронавирус может повышать вероятность внезапного инсульта
Фото: pixabay.com

Американские ученые предположили, что коронавирусная инфекция может вызывать инсульты у людей от 30 до 40 лет, у которых не наблюдается серьезных проявлений болезни.

Специалисты отметили, что в некоторых случаях коронавирус вызывает необычную свертываемость крови, в результате чего может случиться инсульт. Нейрохирург Томас Оксли отметил, что инфаркты не свойственны людям такого возраста.

«Вирус, по-видимому, вызывает усиление свертываемости крови в крупных артериях, что приводит к тяжелому инсульту… Наш отчет показывает семикратное увеличение частоты внезапных инсультов среди молодых пациентов за последние две недели», - рассказал врач.

АБ

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