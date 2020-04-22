Как определить свой тип кожи и правильно подобрать уход

Аргументы Недели → Здоровье 13+

22 апреля 2020, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Типы кожи — это врожденная особенность, заложенная генетически. Особенность эта зависит от интенсивности работы сальных желез. Есть мнение, что тип кожи может меняться в зависимости от возраста, но, как правило, это не так.

Изменения могут происходить в состоянии кожи в зависимости от влияния внешних факторов или соматического состояния организма. Кожа может становиться более обезвоженной, более чувствительной, увядающей. Подробнее об этом специально для «АН» рассказала врач-косметолог клиники С.Н.Блохина Юлия ЛЕКОМЦЕВА: «Есть 4 типа кожи: сухая, нормальная, жирная и комбинированная. Самостоятельно определить тип можно так:

1. Умойте лицо очищающим средством (после умывания, не нанося никаких дополнительных косметических средств)

2. Через 30-60 минут подойдите к зеркалу и оцените состояние пор и состояние жирного блеска.

Если на всем лице присутствует жирный блеск, поры очень заметны, есть обилие «черных точек», вы не ощущаете стянутость кожи, то скорее всего у вас жирный тип кожи.

Если жирный блеск и расширенные поры наблюдаются только в Т-зоне, при этом на других участках кожи может быть ощущение стянутости, то скорее всего у вас комбинированный тип кожи.

Если Ваша кожа при осмотре тонкая, нежная, полупрозрачная, чувствительная, при осмотре в зеркале вы видите небольшое количество узких пор, возможно шелушение и без крема вам некомфортно и есть ощущение стянутости — скорее всего у вас сухой тип.

Следующий тип — нормальная кожа: как правило, подходя к зеркалу вы увидите нормальный блеск лица, незначительное количество пор, кожа достаточно плотная и «увлажненная», нет каких-либо раздражений и покраснений.

Лучше всего, если вы подойдете на консультацию к косметологу, который подберет домашний уход. Ведь все-таки самостоятельно определить тип кожи правильно достаточно сложно.

Правила, которые подходят абсолютно любому типу кожи:

1. Умываться следует водой средней температуры. Для жирной кожи могут применяться такие средства, как: гели, пенки. Для сухой кожи для умывания подойдёт более мягкое умывание: пенка или очищающие молочко.

2. После умывания всегда наносим тоник, который подбирается строго по типу кожи. Но стоит внимательно просмотреть состав: тоники, содержащие спирт, не рекомендуется ни для одного типа кожи.

3. Крем тоже стоит выбирать относительно своего типа кожи. На данный момент ассортимент предлагаемых кремов очень широк, что позволяет подобрать удобную консистенцию и запах крема, но я рекомендую пользоваться профессиональными линиями или полупрофессиональными (что касается всех уходовых средств).

4. Раз в 7-10 дней рекомендуется использование масок для лица. Это может быть увлажняющая, питательная, очищающая.

5. Все виды кожи нуждаются в защите от ультрафиолетового излучения. Не стоит игнорировать SPF-фактор.

6. Не стоит использовать скрабы. Для снятия верхнего ороговевшего слоя эпидермиса в домашних условиях Вы можете использовать ферментативные пилинги. Такие пилинги сделают кожу мягкой и нежной. Использование скрабов может привести к микротравматизации кожи, распространению воспалительных процессов и многим другим проблемам с кожей.