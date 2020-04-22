Российский вирусолог рассказал о работе в Италии

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22 апреля 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Военные медики из России уже почти месяц сражаются с эпидемией в Италии. Заместитель директора института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов вернулся из Италии и рассказал "Российской газете" о правилах, которые помогут избежать европейского сценария развития событий.



Коронавирус сильнее поражает пожилых, хотя заболевают им все возрастные группы людей. В Италии опоздали с принятием необходимых мер и получили очень трагичный результат. Россия успела ограничить массовое распространение вируса по стране.



Вирус в разных частях света ведёт себя по-разному. Так, люди негроидной расы тяжелее переносят заболевание по сравнению с китайцами, корейцами. Русские также отличаются от итальянцев, несмотря на то, что входят в одну европейскую расу. Наши граждане переносят вирус легче.



В результате наблюдений был выявлен ещё ряд закономерностей – мужчины умирают от коронавируса чаще, чем женщины. Дети в большинстве случаев переносят заболевание очень легко.



Погибающие от вируса люди, как правило, имеют ряд сопутствующих заболеваний. Пациентов, умирающих только от коронавируса, не имевших хронических заболеваний, считанные единицы.



Специалисты со всего мира разрабатывают вакцину против коронавируса. Создано несколько прототипов. Однако они окончательно будут готовы только после проведения испытаний на безопасность и эффективность.



