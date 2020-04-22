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Врач-пульмонолог порекомендовал чаще проветривать жилые помещения в период самоизоляции

, 11:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Врач-пульмонолог порекомендовал чаще проветривать жилые помещения в период самоизоляции
окно, pixabay.com
Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, доктор медицинских наук Александр Суворов призвал граждан регулярно проветривать жилые помещения во время периода самоизоляции.
 
По словам заведующего отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, врача-пульмонолога, следует на регулярной основе менять состав воздуха в комнатах квартиры или дома.
 
Ранее Александр Суворов дал советы по поддержанию формы в самоизоляции. Он отметил, что даже подручные средства могут помочь сохранить силу и гибкость тела.
ЕТ

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