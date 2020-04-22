Врач-пульмонолог порекомендовал чаще проветривать жилые помещения в период самоизоляции

Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, доктор медицинских наук Александр Суворов призвал граждан регулярно проветривать жилые помещения во время периода самоизоляции.

По словам заведующего отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, врача-пульмонолога, следует на регулярной основе менять состав воздуха в комнатах квартиры или дома.