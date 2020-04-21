Как коронавирус сказывается на организме курящих людей

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21 апреля 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

У курильщиков вероятность получить осложнения при коронавирусе в 14 раз выше, чем у некурящих людей. Ученые для исследований использовали информацию о почти 80 пациентов с COVID-19.

Отмечается, что многих курильщиков врачам приходилось подключать к аппаратам ИВЛ, а некоторых из них так и не удалось спасти. «Поскольку COVID-19 – это вирус, который в первую очередь атакует легкие, все, что вредит им, ослабляет пациентов и вызывает более сильные последствия, если люди заражаются», - рассказал торакальный хирург Мэтью Стелиг.

Специалист отметил, что электронные сигареты тоже увеличивают вероятность получить осложнения, поскольку подавляют иммунные функции организма.