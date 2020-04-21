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Как коронавирус сказывается на организме курящих людей

, 16:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Как коронавирус сказывается на организме курящих людей
Фото: pixabay.com

У курильщиков вероятность получить осложнения при коронавирусе в 14 раз выше, чем у некурящих людей. Ученые для исследований использовали информацию о почти 80 пациентов с COVID-19.

Отмечается, что многих курильщиков врачам приходилось подключать к аппаратам ИВЛ, а некоторых из них так и не удалось спасти. «Поскольку COVID-19 – это вирус, который в первую очередь атакует легкие, все, что вредит им, ослабляет пациентов и вызывает более сильные последствия, если люди заражаются», - рассказал торакальный хирург Мэтью Стелиг.

Специалист отметил, что электронные сигареты тоже увеличивают вероятность получить осложнения, поскольку подавляют иммунные функции организма.

АБ

Здоровье

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