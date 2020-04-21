Ученые выяснили, почему мужчины болеют COVID-19 тяжелее, чем женщины

Аргументы Недели → Здоровье 13+

21 апреля 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Наука и Жизнь

фото: pixabay.com

Сотрудники Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна вместе с коллегами из Индии объяснили, почему мужчины переносят заболевание новым коронавирусом сложнее, чем женщины.

Ученые выяснили, что у женщин вирус постепенно исчезал из организма через четыре дня, а у мужчин – через шесть. Эксперты начали проводить исследования, чтобы понять, почему у одних инфекция держится дольше. В результате они заметили, что белки, с которым взаимодействует SARS-CoV-2, находятся в большом количестве в почках, легких и семенниках. А вот в яичниках почти нет.

Тогда эксперты решили, что именно семенники удерживают вирус в мужском организме. Однако, пока есть только косвенное подтверждение данной теории: у некоторых мужчин с коронавирусом менялся уровень половых гормонов по сравнению со здоровыми ровесниками.

Теперь ученые пытаются найти способ, убрать оттуда вирус без вреда для мужчин.