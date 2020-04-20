В Воронеже скончался шестой пациент с коронавирусом

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20 апреля 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: riavrn.ru.

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Стало известно, что в Воронеже от коронавируса скончался 37-летний мужчина. Житель стал шестым человеком в регионе, который умер от инфекции.

Всего за сутки в регионе подтвердили 24 новых случая заражения COVID-19. Из них лишь два жителя выезжали за пределы Воронежской области, остальные заразились от своих родных.

Сейчас в Воронеже зарегистрировали 180 случаев заражения, уже выздоровели 28 человек. На данный момент в больницах с подозрением на коронавирус находятся 219 пациентов, 1065 – под наблюдением в самоизоляции.

Ранее в Челябинской области зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса нового типа.