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20 апреля 2020, 09:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Ставропольском крае скончался четвертый пациент с коронавирусом. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на губернатора региона Владимира Владимирова.

По его словам, за минувшие сутки COVID-19 был подтвержден на Ставрополье еще у 12 человек. Всего в крае зафиксировано уже 244 случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 8 пациентов, 37 жителей - в средней степени тяжести. Среди заболевших 26 - это дети. Выздоровело в настоящее время 27 человек.

«Режим самоизоляции – самый простой и действенный способ уберечь себя от заражения", - уверен Владимиров.

Ранее на территории Германии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось за прошедшие сутки на 1775. В общей сложности число заболевших в стране составило 141 672.