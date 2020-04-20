Врач акушер-гинеколог предупредила беременных женщин об опасности заражения коронавирусом

Аргументы Недели → Здоровье 13+

20 апреля 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева предупредила беременных женщин об опасности заражения коронавирусной инфекцией. Будущие матери находятся в первой группе риска заражения. По словам женского врача, беременным особенно необходимо беречь себя сейчас в период распространения коронавируса.

«Угроза серьезная абсолютно для всех, а беременность обостряет хронические заболевания. Даже у абсолютно здоровых женщин могут появиться жалобы, с которыми они прежде не сталкивались. Если были какие-то физиологические особенности сосудов, почек, печени, ЖКТ или нервных пучков, то беременность усиливает эту нагрузку», — сказала акушер-гинеколог в эфире радио Sputnik.

Уже зафиксированы случаи, когда зараженные женщины рождали здоровых детей. Но есть и случаи, когда малыш также заражается и рождается с этим вирусом. По словам Ерофеевой, сейчас можно только предполагать о влиянии вируса на ребенка.

По опыту предыдущих эпидемий врач сказала, что беременные очень плохо переносят различного рода инфекции.

Она посоветовала женщинам - будущим мамам оставаться дома, соблюдать самоизоляцию. Беременным, у кого нет патологий, нужно сохранять физическую активность, шагать по квартире, можно заниматься небольшой уборкой.

Ерофеева призвала будущих мам меньше читать негативные новости.

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров рассказал о замеченном необычном, странном действии коронавируса, возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19.