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Врач акушер-гинеколог предупредила беременных женщин об опасности заражения коронавирусом

, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]

Врач акушер-гинеколог предупредила беременных женщин об опасности заражения коронавирусом
pexels.com

Врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева предупредила беременных женщин об опасности заражения коронавирусной инфекцией. Будущие матери находятся в первой группе риска заражения. По словам женского врача, беременным особенно необходимо беречь себя сейчас в период распространения коронавируса.

«Угроза серьезная абсолютно для всех, а беременность обостряет хронические заболевания. Даже у абсолютно здоровых женщин могут появиться жалобы, с которыми они прежде не сталкивались. Если были какие-то физиологические особенности сосудов, почек, печени, ЖКТ или нервных пучков, то беременность усиливает эту нагрузку», — сказала акушер-гинеколог в эфире радио Sputnik.

Уже зафиксированы случаи, когда зараженные женщины рождали здоровых детей. Но есть и случаи, когда малыш также заражается и рождается с этим вирусом. По словам Ерофеевой, сейчас можно только предполагать о влиянии вируса на ребенка.

По опыту предыдущих эпидемий врач сказала, что беременные очень плохо переносят различного рода инфекции.
Она посоветовала женщинам - будущим мамам оставаться дома, соблюдать самоизоляцию. Беременным, у кого нет патологий, нужно сохранять физическую активность, шагать по квартире, можно заниматься небольшой уборкой.
Ерофеева призвала будущих мам меньше читать негативные новости.

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