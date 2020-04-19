Врач раскрыл популярные мифы об алкоголе

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19 апреля 2020, 19:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Jyllands-posten

фото: pixabay.com

Профессор кафедры клинической медицины в Орхусском университете и главный врач в Диабетическом центре Стено при Орхусской университетской больнице Йенс Мельгор Бруун опроверг популярные мифы об алкоголе.

Мельгор Бруун отметил, что алкоголь негативно влияет на организм женщины, в том числе увеличивает риск появления рака груди. Кроме того, он рекомендует им пить меньше, чем мужчинам, т.к. у них небольшой процент мышечной массы, но большой - жира.

При этом он назвал иллюзией процесс, когда человек пьянеет, выходя на холод. По его словам, стандартная доза алкоголя остается таковой, даже если человек выпивает «на льдине в морозную погоду или лежа в шезлонге летом». Бруун также не советует садиться за руль после «пары бокалов вина», якобы в трезвом состоянии, потому что восприятие все равно более заторможено.

«Нельзя просто сказать, что человек, который весит 200 килограммов, может выпить в два раза больше, чем обладатель вполовину меньшего веса. Но, если вы привыкли много пить, у вас может быть ощущение, что вы пьянеете меньше», - прокомментировал он миф о том, что толстым можно пить больше.

Бруун напомнил, что за час или два алкоголь полностью не перерабатывается в организме. По словам врача, многое зависит от пола, веса, а также дозы алкоголя.

Ранее врачи рассказали о влиянии алкоголя на организм людей старше 40 лет.