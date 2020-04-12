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Врачи рассказали о влиянии алкоголя на организм людей старше 40 лет

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Telegraph

Врачи рассказали о влиянии алкоголя на организм людей старше 40 лет
бутылки, pixabay.com
Врачи рассказали журналистам, как злоупотребление алкоголем сказывается на здоровье людей старше 40 лет. Подчеркивается, что спиртные напитки влияют почти на все системы организма.
 
Почетный профессор Университетского колледжа Лондона, главный врач благотворительной организации Drinkaware Пол Уоллес подчеркнул, что алкоголь проникает в мозг сквозь гематоэнцефалитический барьер и действует как депрессант. В момент употребления спиртного человек испытывает воодушевление и эмоциональный подъем, однако впоследствии у него возникают проблемы с настроением, развивается тревожность.
 
Дерматолог и официальный представитель фонда British Skin Foundation профессор Ник Лоув добавил, что постоянное употребление алкогольных напитков приводит к хроническому покраснению кожи из-за увеличения кровеносных сосудов.
 
Более того, у выпивающих спиртное в два раза больше дневной нормы риск инсульта возрастает в два раза.
 
Заместитель главного врача British Heart Foundation Майк Нэптон в свою очередь заметил, что злоупотребление спиртным негативно влияет на возможность сердца перекачивать кровь.
 
Гепатолог из больницы Королевского колледжа Лондона Дебби Шоукросс добавила, что из-за алкоголя страдает печень, а репродуктолог и главный врач Midland Fertility Джиллиан Локвуд отметила, что злоупотребление спиртными напитками может привести к снижению уровня тестостерона у мужчин.
ЕТ

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