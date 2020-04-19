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Профессор РАН назвал причину низкой смертности от коронавируса в России

, 15:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Профессор РАН назвал причину низкой смертности от коронавируса в России
фото: pixabay.com

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил низкую смертность от коронавируса нового типа в России.

«Эта цифра может вырасти и в два, и в три раза, но она уже на порядок ниже, чем то, что наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения коронавируса. Здесь у нас очевидный успех», - высказал он, отметив, что только 0,8 % случаев приводит к летальному исходу.

Он добавил, что медицинские работники оперативно выявляют легкие случаи заболевания, а также успели хорошо подготовиться. Кроме того, эксперт призвал обращать внимание на статистику тяжелых случаев и смертей, а не на суммарное количество больных.

А главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев считает, что поведение россиян стало более дисциплинированным. По его словам, такое отношение к эпидемиологической ситуации не даст войти России в пятерку стран по числу зараженных.

 

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