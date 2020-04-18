Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Найден новый редкий симптом COVID-19

, 18:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Найден новый редкий симптом COVID-19
Фото: pixabay.com

Американские врачи обнаружили новый редкий симптом, который может указывать на коронавирус. О нём рассказал специалист Йельского университета Винсенте Диаз.

Диаз заявил, что редким симптомом коронавирусной инфекции может быть покраснение глаз. Специалист заявил, что COVID-19 в некоторых случаях оказывает воздействие на поверхность глаза. При этом ученый подчеркнул, что покраснение белка глаза может также указывать на обычный конъюктивит, поэтому начинать подозревать у себя коронавирус стоит только при проявлении других, более частых симптомов, таких как повышение температуры, лихорадка или сухой кашель.

АБ

В мире

Генсек ООН призвал в будущем объявить вакцину от COVID-19 всемирным общественным достоянием

Генсек ООН призвал в будущем объявить вакцину от COVID-19 всемирным общественным достоянием

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что после создания вакцины от коронавируса лекарство должно стать всемирным общественным достоянием, чтобы им мог воспользоваться любой желающий.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью