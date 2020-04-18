Найден новый редкий симптом COVID-19

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18 апреля 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: pixabay.com

Американские врачи обнаружили новый редкий симптом, который может указывать на коронавирус. О нём рассказал специалист Йельского университета Винсенте Диаз.

Диаз заявил, что редким симптомом коронавирусной инфекции может быть покраснение глаз. Специалист заявил, что COVID-19 в некоторых случаях оказывает воздействие на поверхность глаза. При этом ученый подчеркнул, что покраснение белка глаза может также указывать на обычный конъюктивит, поэтому начинать подозревать у себя коронавирус стоит только при проявлении других, более частых симптомов, таких как повышение температуры, лихорадка или сухой кашель.