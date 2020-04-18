Биотехнолог назвал сроки окончания пандемии в России

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18 апреля 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: Dmitry Golubovich/globallookpress.com

Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков оценил ситуацию с коронавирусом в России. По его словам, «победить» пандемию можно будет уже в июне, но при соблюдении всех мер предосторожности.

Волчков отметил, что заразиться на улице, скорее всего, не получиться, а вот «закрытые, плохо вентилируемые помещения, где не соблюдается дистанция» представляют опасность. Он добавил, что там даже 4 метра не спасут, если весь день находится рядом с зараженным.

«…сейчас самое время посидеть дома. Выходя на улицу, надевайте маску, соблюдайте дистанцию. Чем больше - тем лучше... один инфицированный человек заражает десять новых», – пояснил эксперт.

Волчков объяснил, что режим самоизоляции должен действовать четыре недели, а может и больше, т.к. число заболевших растет.

«… при соблюдении текущих карантинных мер мы сможем победить инфекцию и уже в июне наблюдать, что количество новых инфицированных стремится к нулю. Это в наших руках», - заключил он.

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