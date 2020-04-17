У вылечившегося от коронавируса жителя Севастополя сохранилось только 30% легких

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17 апреля 2020, 22:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: pixabay.com

В Севастополе выписали первого госпитализированного с коронавирусной инфекцией. Болезнь прошла, однако после нее у мужчины сохранилась только треть лёгких, - рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Сегодня он покинул больницу. 70% легких – белое пятно, то есть 30% сохранилось… Больной находился в больнице несколько недель, в том числе на грани подключения к аппарату ИВЛ… Вот в таком состоянии человек выписан. Фактически это инвалидизация», - сообщил Развожаев.

Он добавил, что врачи говорят о возможной регенерации, однако они не могут сказать точно, на сколько она произойдёт. Также глава города добавил, что у пациента оказались отрицательные пробы на COVID-19.