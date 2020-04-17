Российские врачи испытали новый метод лечения коронавируса

Российские врачи из Федерального медико-биологического центра им Бурназяна опробовали новый способ лечения от коронавируса. Пациента поместили в барокамеру.
Заместитель генерального директора по медчасти ФМБЦ Юрий Удалов заявил, что такой метод лечения возможен для пациентов средней тяжести. «Дело все в том, что во многих исследованиях, которые вышли в мире, как раз делается акцент на то, что нормобарическая оксигенация дает свой положительный эффект», - рассказал он.
Отмечается, что эффективность нового способа обуславливается тем, что организм насыщается кислородом. Удалов добавил, что для лечения коронавируса врачи используют нормобарическую барокамеру.