Российские врачи испытали новый метод лечения коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

17 апреля 2020, 19:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Российские врачи из Федерального медико-биологического центра им Бурназяна опробовали новый способ лечения от коронавируса. Пациента поместили в барокамеру.

Заместитель генерального директора по медчасти ФМБЦ Юрий Удалов заявил, что такой метод лечения возможен для пациентов средней тяжести. «Дело все в том, что во многих исследованиях, которые вышли в мире, как раз делается акцент на то, что нормобарическая оксигенация дает свой положительный эффект», - рассказал он.

Отмечается, что эффективность нового способа обуславливается тем, что организм насыщается кислородом. Удалов добавил, что для лечения коронавируса врачи используют нормобарическую барокамеру.