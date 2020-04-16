Московские врачи вылечили от коронавируса еще 189 человек

В Москве выздоровели еще 189 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 189 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1 тыс. 394. Это очень хорошая и стабильная динамика», - сообщила вице-мэр.
После лечения врачи проводят пациенту специальные исследования, чтобы подтвердить у них отсутствие заболевания.
В Москве пациенты с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» проходят лечение либо в стационарах, либо на дому, в зависимости от их состояния.