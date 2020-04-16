Московские врачи вылечили от коронавируса еще 189 человек

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16 апреля 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

Московские врачи, фото m24.ru

В Москве выздоровели еще 189 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 189 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1 тыс. 394. Это очень хорошая и стабильная динамика», - сообщила вице-мэр.

После лечения врачи проводят пациенту специальные исследования, чтобы подтвердить у них отсутствие заболевания.

В Москве пациенты с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» проходят лечение либо в стационарах, либо на дому, в зависимости от их состояния.