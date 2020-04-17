Стоматолог Наталья Кадькалова: как понять, нужно ли удалять зуб

Аргументы Недели → Здоровье 13+

17 апреля 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Каждый зуб — это отдельный орган, который оказывает влияние на функцию зубочелюстной системы и на здоровье всего организма. И, как любой орган, каждый зуб выполняет свою функцию. Оказывая любое стоматологическое лечение, мы всегда должны помнить, что имеем дело не только с зубами, но со всем человеческим организмом. Нельзя погадать на кофейной гуще и определить, удалять зуб или нет. В медицине для всего есть показания и противопоказания. Так и в стоматологии, когда мы принимаем решение удалить зуб, на это должны быть соответствующие показания.

Я не разделяю мнение «надо спасти зуб любой ценой», так как в своей практике встречалась с ситуациями, когда это приводило к плачевным результатам для пациента. С другой стороны, стоматология не стоит на месте, и если раньше воспалительные процессы за верхушкой корня были явным показанием для удаления, то сегодня мы их успешно лечим и сохраняем зуб.

Надо понимать, что зуб, в первую очередь, всегда укрепляет сам зуб! Есть такое понятие в стоматологии как ферул-эффект. Ферул — это остаток наддесневой части зуба. Есть предельный размер ферула, необходимый для должного исполнения зубом его функций. Минимальная высота должна быть 2 мм, минимальная толщина 1,5 мм. Только в этом случае мы можем вести речь о спасении зуба. Если ферул-эффект недостаточен, то сохранять такой зуб — это выброшенные на ветер деньги пациента, время и усилия доктора. Такой зуб не сможет правильно передавать нагрузку на корень. Со временем его все равно придется удалить, и еще неизвестно, сколько неприятностей он может доставить пациенту. Даже если восстановить такой зуб ортопедической конструкцией, это чревато постоянным подтеканием под нее слюны, а значит, мы можем столкнуться с инфицированием и угрозой воспаления в полости рта.

Отдельная большая тема – это удаление зубов мудрости, или восьмерок на языке стоматологов. Здесь важно отметить, что любое ортодонтическое лечение начинается с удаления всех зубов мудрости. И это не обсуждается! Этот факт должен стать для пациентов своего рода «подсказочкой», которая поможет сделать правильный выбор врача-ортодонта. Самой частой причиной повторного ортодонтического лечения является тот факт, что пациенту вовремя не удалили зубы мудрости! В процессе эволюции, челюсти человека уменьшились в размере, и восьмерки стали людям просто не нужны: качество пищи изменилось, мы не едим сырое мясо и не грызем кору деревьев. Короче говоря, от восьмерок гораздо больше проблем, чем мудрости! Очень часто они прорезываются криво и не до конца. Если им вздумается прорезаться после снятия брекетов, то они начнут смещать весь зубной ряд. К тому же, почистить их как следует пациентам зачастую не удается из-за труднодоступности, на них все время образуется кариес. По той же причине недоступности, стоматологу бывает трудно качественно пролечить эти зубы.

Несколько слов по поводу продольных трещин зубов. Сколы бывают разные, но, если трещина затрагивает корень — это стопроцентное показание к удалению. Много раз видела плачевные результаты тщетных попыток спасти такие зубы – ни один случай не закончился хорошо. В месте трещины образуются целые поселения патогенных микроорганизмов, которые со временем просто разрушают зуб изнутри.

Безусловным показанием для удаления является также генерализованный пародонтит, когда наблюдается 3-4 степень подвижности зуба.

Резюмируя, хочу сказать, что грамотный подход врача-стоматолога, понимание биологических процессов и клиническое мышление доктора – залог принятия правильного решения!





стоматолог-терапевт



клиники «La peregrina»



Наталия Кадькалова





