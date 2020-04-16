Доктор назвал самый вредный продукт в мире

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16 апреля 2020, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, сахар

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал, какой продукт считает самым вредным в мире. По его словам, сахар является самым смертоносным продуктом.

Доктор Ковальков считает, что искусственно полученное соединение фруктозы и глюкозы самым неблагоприятным образом влияет на состояние здоровья. Он добавил, что москвич ежегодно потребляет в среднем 70 кг сахара. Поджелудочная железа выдержать такое и остаться здоровой не способна. Потребление такого количества сахара приводит к сахарному диабету, атеросклерозу, инсульту, инфаркту. Диетолог напомнил, что эндокринологи просят следить за сахаром в крови и не повышать его уровень до шести единиц. Об этом Ковальков рассказал в интервью на YouTube-канале Ирины Шихман.