Врач объяснил, что можно есть на ночь для похудения

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16 апреля 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал, что можно есть на ночь, чтобы не навредить фигуре и здоровью.

"На ночь можно есть белок и овощи. Желудки у всех разные: бывают маленькие, а бывает, что ведро воды помещается. Есть важный фермент пепсин: он выделяется, когда стенки желудка растянуты. Два яичных белка упали — и незаметно. Нужна клетчатка, которая и растянет стенки желудка. Выделится фермент, переварится белок, он вовремя усвоится, аминокислоты попадают в кровь, выделяется соматотропный гормон, и мы худеем", — отметил врач.